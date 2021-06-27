В Самаре частично перекрыто движение по Ново-Садовой с 26 июня по 15 августа 2021 года

На Ново-Садовой вовсю кипит строительство двухуровневой развязки. Фото: скрин видео

В Самаре частично перекрыли движение по улице Ново-Садовой по направлению из города. Июня по 15 августа 2021 года машины на смогут проехать в этом направлении на участке от улицы Гастелло до АЗС «Татнефть». Движение транспорта на это время организовано по дублеру.

Причины ограничений – в строительстве новой двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. В первый день перекрытия ограничения не вызвали серьезных пробок, однако в будние дни ситуация может измениться.

С 16 июля также должно закрыться движение по направлению «в город» на участке от ул.Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая (район ул. 22 Партсъезда), машины также поедут по дублеру. Эти ограничения будут действовать до 30 сентября.

А с 1 октября 2021 года до 1 декабря 2023 года движение по Ново-Садовой на этом участке будет закрыто в обоих направлениях, транспорт поедет по дублерам.