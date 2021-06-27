Опять ураган, гроза и град: самарцев предупредили о резком ухудшении погоды 27 июня

На Самару снов надвигается непогода Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Областное управление МЧС и Приволжский гидрометцентр предупреждают самарцев о резком ухудшении погоды.

По данным синоптиков, уже в ближайшие 1-3 часа погода начнет портиться. Местами по Самарской области ожидается гроза. Сильный ливень будет сопровождаться шквалистым усилением ветра - его скорость достигнет 16-21 метров в секунду. Также в Самарской области снова ожидается град.

Непогода продлится до конца дня и вечером воскресенья, 27 июня 2021 года.

- Чтобы избежать несчастных случаев, во время непогоды лучше ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, - советуют в ГУ МС по Самарской области. - Если сильный ветер застал на улице, лучше всего укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. А вот около стен домов, за остановками общественного транспорта прятаться не стоит