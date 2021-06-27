У отдыхающих много претензий к соседям по пляжу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отдыхающих возмутил секс на общественном пляже на спуске ул. Осипенко. О своем возмущении очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Сегодня ездили с дочками 11 лет на пляж, спуск улицы Осипенко. Это трындец какой-то, - возмущается самарчанка Лина Александрова. – Кто-то под простынкой свои дела делают любовные. Неужели думают, что их никто не видит? Или это экстрим какой-то?

Также самарчанку возмутили мужчины которые приходят искупаться в слишком свободных плавках.

- Смотреть, как все у них из труселей вываливается, не очень приятно. На пляже дети и подростки, зачем это им все видеть? Давайте уважать других людей! – призывает самарчанка.

Пост вызвал множество комментариев. Мнения комментаторов разделились. Одни осудили автора поста за то, что она обращает внимание на подобное поведение и посоветовали ей «смотреть в другую сторону». Некоторые отметили, что им не доставляет удовольствия смотреть на пляже а излишне полных мужчин и женщин в тесных плавках и купальниках.

Но нашлись и те, кто поддержал автора поста.

- Может это какая-то акция или протест от людей, чтобы разрешили отдыхать за Волгой, - предположила Мария. - Чего только не выдумают, лишь бы добиться своего! Надо было подойти к ним, снять простынь и окатить холодной водой. Пристыдить! Пока люди будут в стороне и жаловаться на что-то пассивно, ничего не изменится. Надо действовать!

А вы какое поведение на пляже считаете недопустимым?

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