«Уже не дышал»: под Самарой спасатели на пляже вытащили с трехметровой глубины шестилетнего мальчика и вернули его к жизни

Спасатели вовремя пришли на помощь. Фото: ПСС Самарской области

Под Самарой спасатели на пляже сумели вытащить с трехметровой глубины шестилетнего мальчика и вернуть его к жизни. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

ЧП произошло в воскресенье, 27 июня около 11.20 на городском пляже Жигулевска. Местная жительница отдыхала у воды с двумя детьми – шести и семи лет. Вдруг она заметила, что младшего мальчика у воды уже нет. Женщина немедля забила тревогу и стала громко звать на помощь.

К счастью, на пляже дежурили спасатели. Они моментально бросились на помощь и через пять минут обнаружили малыша. Мальчик оказался в реке, на глубине 3,5 метров. Спасатели вытащили ребенка на берег. Он уже не дышал, однако спасатели не сдались и принялись оказывать малышу первую помощь.

К счастью, их усилия увенчались успехом – мальчика удалось откачать, вернуть к жизни и привести в сознание.

- В 11.40 пострадавшего передали врачам скорой помощи, - сообщили в ПСС.