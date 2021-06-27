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Общество27 июня 2021 16:27

В Самаре автомобиль на полном ходу протаранил стену дома на ул.Строителей, 11

По предварительным данным водитель и пассажиры могли быть пьяны
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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ЧП произошло в воскресенье, 27 июня

ЧП произошло в воскресенье, 27 июня

В воскресенье, 27 июня в Самаре произошло необычное ЧП. Автомобиль на полном ходу протаранил стену жилого дома. Кадрами происшедшего очевидцы поделились в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как белая тонированная «Приора» буквально въехала в стену кирпичной многоэтажки. Вокруг автомобиля ходят спасатели.

- Улица Строителей, 11,- пишут очевидцы.

Авторы видео отмечают, что и водитель, и пассажиры отечественной легковушки были в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.