«Влетела в КАМАЗ и перевернулась»: в Отрадном в тройном ДТП со скорой помощью пострадали семеро человек

В страшном ДТП пострадали пятеро. Фото: скрин видео

Жуткое ДТП произошло в Отрадном в воскресенье, 27 июня. Здесь столкнулись скорая помощь, легковой автомобиль и КАМАЗ. В результате один человек погиб, еще шестеро госпитализированы

Авария произошла около четырех часов дня в районе железнодорожного вокзала Отрадного. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД Самарской области, автомобиль скорой помощи вез в город двух пациентов. Медики спешили, карета скорой с мигалками неслась по дороге. На перекрестке напротив железнодорожного вокзала водитель спецмашины, не снижая скорости, попытался проехать на красный сигнал светофора.

- При этом он не уступил дорогу легковому автомобилю, которые ехал на разрешающий сигнал светофора, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате скорая помощь столкнулась с легковушкой. От удар медицинский автомобиль отбросило на стоящий на перекрестке КАМАЗ, скорая перевернулась. Судя по появившимся в сети видео, аварию дополнило возгорание, для тушения которого понадобились пожарные автомобили.

К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Погиб водитель скорой помощи, - рассказали правоохранители. – Еще шесть человек пострадали – два пациента и фельдшер скорой помощи и трое в легковом автомобиле. Они госпитализированы.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшедшего.