Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2021 18:16

Дмитрий Азаров в одних шортах собрал тысячи лайков от инсталеди

Губернатор Самарской области выложил в соцсети фото с пляжа и собрал десятки восхищенных комментариев
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Азаров продемонстрировал землякам прекрасную физическую форму

Дмитрий Азаров продемонстрировал землякам прекрасную физическую форму

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выложил в своем инстаграме фотографию с пляжа. На ней глава региона предстал на волжском берегу босиком, в оранжевых шортах и кепке.

- Волжанин! - коротко подписал фото Дмитрий Азаров.

Жители региона фото оценили. Только за первые 20 минут пост собрал более 3,5 тысяч лайков и десятки восхищенных комментариев. Самарцы отметили, что губернатор в отличной форме.

- Боже, какой красавчик!!! – не скрывает своих эмоций Елена.

Также самарцы выразили респект «зачетным шортам» и одобрили желание губернатора купаться в Волге.