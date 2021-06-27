Дмитрий Азаров в одних шортах собрал тысячи лайков от инсталеди

Дмитрий Азаров продемонстрировал землякам прекрасную физическую форму
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выложил в своем инстаграме фотографию с пляжа. На ней глава региона предстал на волжском берегу босиком, в оранжевых шортах и кепке.
- Волжанин! - коротко подписал фото Дмитрий Азаров.
Жители региона фото оценили. Только за первые 20 минут пост собрал более 3,5 тысяч лайков и десятки восхищенных комментариев. Самарцы отметили, что губернатор в отличной форме.
- Боже, какой красавчик!!! – не скрывает своих эмоций Елена.
Также самарцы выразили респект «зачетным шортам» и одобрили желание губернатора купаться в Волге.