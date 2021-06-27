В минздраве прокомментировали жалобы на нехватку вакцины от коронавируса в Тольятти

В минздраве заверили, что вакцины хватит всем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области прокомментировали жалобы жителей Тольятти на нехватку вакцины от коронавируса. В ведомстве заверили, что вакцину уже перераспределили между поликлиниками таким образом, чтобы нигде не ощущалось дефицита.

Жалобы на нехватку первого компонента вакцины от COVID-19 в медучреждениях Тольятти появились в соцсетях на этой неделе. Жители Автограда рассказали, что отправившись прививаться, они оказались перед закрытой дверью с объявлением «Первого компонента вакцины нет».

В областном минздраве поблагодарили всех сознательных граждан за желание защитить свое здоровье.

- В последние дни наблюдается увеличение количества жителей, решетивших вакцинироваться от COVID-19, число обращений выросло в 10 раз,- пояснили в минздраве. - Вакцина в учреждениях здравоохранения Тольятти есть и лишь в некоторых пунктах фиксируется ее снижение. Для повышения доступности вакцину перераспределяют между поликлиниками.

Также в минздраве порекомендовали заранее записываться на прививку по телефонам поликлиник или через сайт госуслуг.

- В ближайшие дни в регионе ожидается новая поставка доз вакцины, которые поступят в Тольятти и другие муниципалитеты Самарской области, - сообщили в ведомстве.