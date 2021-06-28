В Самаре температура воздуха достигнет +38 градусов

Аномальная жара в Самаре продолжится до конца июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аномально жаркая погода будет держаться до конца июня 2021 года. По данным синоптиков, в третьей декаде июня средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 6,5 градусов.

В понедельник, 28 июня, в Самарк будет переменная облачность, местами по область пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем в Самаре +34…+36 градусов, ночью до +22.

Во вторник синоптики обещают сильную жару, осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра, воздух в регионе прогреется до +38 градусов. Ночью будет до +23 градусов. Ветер южный, неустойчивый и слабый до 3 м/с.

В среду, 30 июня, синоптики также прогнозируют жаркую погоду до +36 градусов. Местами по области могут пройти кратковременные дожди.