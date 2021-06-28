В Самарской области объявили штормовое предупреждение

На Самарскую область идет гроза Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Приволжском УГМС сообщили об ухудшении погоды на территории Самарской области. Так, днем 28 июня местами по Самарской области пройдут дожди с грозами, шквалистое усиление ветра, а также возможен град.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 28 июня местами по Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, - сообщили синоптики.

В ГУ МЧС по Самарской области напомнили о правилах безопасности в связи с ухудшением погодных условий. Так, во время грозы и при усилении ветра не стоит покидать помещения, а если гроза застала на улице, необходимо найти укрытие в подъездах или подземных пешеходных переходах.