В Самаре за сутки коронавирусом заболели 190 человек, 12 умерли

Статистика по коронавирусу продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было выявлено 190 новых заболевших. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии – 67 259 человек.

Из общего числа зараженных, на сегодняшний день с болезнью справились 64 140 пациентов, в том числе за минувшие сутки выздоровел 181 человек.

Статистика по летальным случаям от коронавируса продолжает расти. Так, по данным на 28 июня, в регионе зарегистрировали 12 смертей среди больных коронавирусом. Всего за пандемию в Самарской области скончались 2 256 пациентов.