Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июня 2021 12:41

В Самаре за сутки коронавирусом заболели 190 человек, 12 умерли

Обновленные данные по коронавирусу на 28 июня 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Статистика по коронавирусу продолжает расти

Статистика по коронавирусу продолжает расти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было выявлено 190 новых заболевших. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии – 67 259 человек.

Из общего числа зараженных, на сегодняшний день с болезнью справились 64 140 пациентов, в том числе за минувшие сутки выздоровел 181 человек.

Статистика по летальным случаям от коронавируса продолжает расти. Так, по данным на 28 июня, в регионе зарегистрировали 12 смертей среди больных коронавирусом. Всего за пандемию в Самарской области скончались 2 256 пациентов.