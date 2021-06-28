В Тольятти обнаружено тело восьмиклассницы

Силовикам предстоит выяснить, что происходило с погибшей в последнее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году Лене (имя девочки изменено. Прим.автора) исполнилось 14 лет, она закончила 8 класс. 27 июня тело Лены обнаружили у подножия дома в Автозаводском районе Тольятти, в котором она жила.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», травмы указывают на то, что девочка упала с большой высоты – предположительно, с балкона собственной квартиры на восьмом этаже. Травмы оказались слишком серьезными, девочка-подросток не выжила.

После того, как на место приехали следователи и осмотрели квартиру, в которой жила Лена, были обнаружены две записки. Предположительно, обе написаны ее рукой.

Родственники и друзья в недоумении: семья казалась благополучной, на учетах нигде не состояла, Лена вела себя, как обычно.

По факту ЧП назначена проверка: следователям предстоит выяснить, что происходило с девочкой-подростком в последнее время и нет ли в ее гибели следов криминала.