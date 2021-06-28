В Самаре 100 заболевших: где в Самарской области нашли 190 зараженных коронавирусом

Больше всего новых заболевших в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 28 июня 2021 года в Самарской области зарегистрировано 190 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных – 67 259 человек.

Большинство новых инфицированных было зарегистрировано за последние сутки в Самаре – 100 новых заболевших. В Тольятти 31 человек заразился коронавирусом, а в Новокуйбышевске – 18.

Из числа новых заболевших, 176 человек были выявлены при обследовании с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. 14 новых пациентов вообще не подозревали о наличии у себя вируса, пока не прошли профилактическое обследование.

За минувшие сутки в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом. Среди них, пять женщин в возрасте от 44 до 87 лет и мужчина 89 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 58-летняя женщина и 75-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В числе скончавшихся 39-летняя женщина с инфекционным заболеванием и мужчина 42-х лет с заболеванием печени. Общее количество смертей за пандемию в Самарской области – 2 256.