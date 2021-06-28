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Происшествия28 июня 2021 15:10

В Самаре в квартире нашли мертвую девушку со связанными руками и ногами

По подозрению в убийстве задержан молодой мужчина из Красноармейского района
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют причины убийства молодой девушки в Самаре

Следователи выясняют причины убийства молодой девушки в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в квартире дома на улице Ново-Садовой обнаружили тело 22-летней девушки со связанными руками и ногами. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Тело девушки обнаружили вечером в субботу, 26 июня, примерно в 21:50. На шее убитой обнаружены множественные резанные раны.

В ее убийстве подозревают 25-летнего жителя Красноармейского района. В настоящее время он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины произошедшего.