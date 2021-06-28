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Общество28 июня 2021 17:48

Шатило признали виновным в поставке нелегальных медицинских изделий

Директор ООО "Современные медицинские технологии" получил условный срок
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Суд назначил для Шатило условный срок заключения

Суд назначил для Шатило условный срок заключения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор директору ООО "Современные медицинские технологии" Сергею Шатило, которого признали виновным в покушении на сбыт на территории России незарегистрированных медицинских изделий. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как установлено судом и следствием, в 2015-м году компания Шатило стала победителем торгов на поставку медоборудования - магнитно-резонансного томографа с ценой контракта в 38 млн рублей.

Как выяснилось, оборудование оказалось не в полной комплектации, поэтому принимать его заказчик отказался. Шатило в арбитражном суде пытался оспорить данное решение. В 2017-м году появилось экспертное заключение, которое свидетельствовало, что оборудование использовать нельзя, однако, Шатило продолжал настаивать на его приемке.

В результате Шатило признали виновным, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.