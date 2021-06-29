В Самарской области автомобиль сложился пополам от удара о столб, водитель погиб

Автомобиль буквально "обнял" столб Фото: Андрей Дербенев

В Тольятти на улице Дзержинского, 76 произошло ДТП, в котором погиб 32-летний водитель. Автомобиль врезался в световую опору и получил серьезные повреждения, погибшего извлекали из машины спасатели ЦГЗ.

- Автомобиль «Киа» врезался в световую опору. В результате сильнейшего удара машина сложилась буквально пополам вокруг столба, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии до приезда медиков. Чтобы извлечь тело погибшего тольяттинские спасатели использовали гидравлический инструмент.