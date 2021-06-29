Судебные приставы в Самаре проведут рейды среди владельцев водного транспорта

Должников будут искать на Волге и других водных объектах Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские судебные приставы, совместно с инспекторами ГИМС, проверят владельцев водных транспортных средств на наличие задолженности. В ходе проведения акции «Должник на воде» приставы будут выявлять должников, и предлагать им на месте погасить задолженность с помощью POS-терминала.

- Должникам будут разъяснены меры принудительного характера в случае игнорирования погашения задолженности. Также владельцев маломерных судов познакомят с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», где можно не только проверить долги, но и погасить их, не выходя из дома, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Первый рейд приставов состоялся уже 25 июня. В ходе проверки были выявлены два должника, которым вручили требования о явке на прием в ФССП с квитанцией об отплате задолженности.

Рейды будут проводиться все лето на территории Самары и Тольятти, а также в других населенных пунктах Самарской области.