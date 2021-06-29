В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 165 новых случаев заболевания коронавирусом

Число смертей с каждым днем увеличивается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 29 июня 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели еще 165 человек. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 67 424 случая.

Из общего числа зараженных, 64 289 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за последний день выздоровели 149 человек.

Что касается печальной статистики по коронавирусу, то число летальных случаев в Самарской области продолжает расти. Так, по данным на 29 июня, в регионе скончались еще 12 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее количество умерших – 2 268.