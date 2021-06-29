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Здоровье29 июня 2021 14:20

Новые круглосуточные кабинеты для вакцинации от коронавируса открыли в Самаре

В регионе за сутки 165 новых заразившихся коронавирусом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре появились новые кабинеты круглосуточной вакцинации

В Самаре появились новые кабинеты круглосуточной вакцинации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открыли два новых кабинета для вакцинации от коронавируса, в которых можно привиться круглосуточно. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Один из кабинетов появился в Куйбышевском районе в больнице №10 (на Медицинской, 4). Второй располагается в больнице №6 на Советской Армии, 56. Кроме того, ранее был открыт круглосуточный кабинет в больнице №4 на Мичурина, 125.

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы.