Прокуратура проверит лагерь "Космос" в Самарской области после жалоб родителей в соцсетях

В соцсетях выкладывают фотографии разбитых стекол в комнатах, где живут дети. Фото - паблик "Самара"

Прокуратура Самарской области проверит детский лагерь "Космос", на условия содержания детей в котором жалуются родители в соцсетях.

Родители пишут, что дети ютятся в комнатах со сломанными шкафами и разбитыми стеклами, а вещи вынуждены хранить в сумках под кроватями. Кроме того, значительно отличается программа для детей, чьи родители заплатили за путевки туда, и детей, которые попали в лагерь бесплатно.

В соцсетях пишут, что детей, приехавших бесплатно, водят в отдельную столовую с другим меню, а перед тем, как зайти, держат в огромной очереди на входе даже в сильную жару. Кроме того, их не пускают в бассейн, постоянно откладывая доступ к нему на завтра.

По факту таких сообщений прокуратура Красноярского района начала проверку.

Как сообщили в Минсоцдемографии Самарской области, в лагере была проведена проверка и выявлены нарушения, устранить которые должны до 1 июля.