В Самарской области предприятия могут получить паспорта коллективного иммунитета

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области протестируют возможность выдавать предприятиям паспорта коллективного иммунитета. Такое решение было принято по итогам заседания регионального оперштаба.

Получить подобный паспорт смогут организации, в которых 60 и более процентов сотрудников сделали прививки от коронавируса, перенесли его или имеют противопоказания к вакцинации. В ближайшее время определят сферы, где подобное тестирование пройдет.

- В случае введения ограничительных мер на эти предприятия они распространяться не будут, например, рестораны смогут работать в нормальном режиме, - объяснили в оперативном штабе. Первые выводы после тестирования системы планируют сделать через неделю.

А вот историю с QR-кодами для привившихся пока только обсудили. Ее применение в Самарской области пока не планируется.

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы.