В Самарской области предприятия могут получить паспорта коллективного иммунитета

В Самарской области продолжается вакцинация
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области протестируют возможность выдавать предприятиям паспорта коллективного иммунитета. Такое решение было принято по итогам заседания регионального оперштаба.
Получить подобный паспорт смогут организации, в которых 60 и более процентов сотрудников сделали прививки от коронавируса, перенесли его или имеют противопоказания к вакцинации. В ближайшее время определят сферы, где подобное тестирование пройдет.
- В случае введения ограничительных мер на эти предприятия они распространяться не будут, например, рестораны смогут работать в нормальном режиме, - объяснили в оперативном штабе. Первые выводы после тестирования системы планируют сделать через неделю.
А вот историю с QR-кодами для привившихся пока только обсудили. Ее применение в Самарской области пока не планируется.
За прошедшие сутки в Самарской области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы.