Жара в Самарской области спадет до конца недели

В Самаре ждут, когда спадет жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к концу недели начнет постепенно спадать изнурительная жара, об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Влияние мощного высокого антициклона в регионе ослабеет, ему на смену придут фронтальные разделы атлантического циклона, в результате чего пройдут дожди, а местами по области ожидаются ливни, град и сильные порывы ветра.

К концу недели температура в регионе станет более комфортной. Если в последние дни было до +37 градусов, то сейчас ожидается, что жара спадет до +28 градусов.

В среду, 30 июня, в Самаре ожидается до +32 градусов, по области - до +33 градусов. Но уже завтра прогнозируют до +28 градусов.