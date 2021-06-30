Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Самарской области

Водитель погиб в столкновении двух автомобилей. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Волжском районе. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером во вторник, 29 июня. Примерно в 19:30 столкнулись два легковых автомобиля, двигающихся во встречном направлении.

По предварительным данным, 34-летний водитель выехал на встречную полосу, где врезался в двигающийся автомобиль. В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажир машины, в которую врезались на встречке. В дальнейшем 63-летний водитель этой машины скончался.