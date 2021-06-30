В Самарской области за прошедшие сутки еще 171 человек заразился коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки еще 171 человек заразился коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 67 595 человек. Из них выздоровели 64 448, в том числе, 159 - за прошедшие сутки. Умерли еще 11 человек, всего скончались 2 279 заразившихся.

В целом по стране 21 042 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, за все время заболели порядка 5,5 млн человек.

В Самарской области протестируют возможность выдавать предприятиям паспорта коллективного иммунитета. Ранее сообщалось, что в Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы