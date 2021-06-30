В Самаре судебные приставы принудительно снесли незаконный гараж в Куйбышевском районе

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Куйбышевского района самовольно занял земельный участок и разместил на нем гараж. Судебные приставы несколько раз предупреждали мужчину о незаконности данных действий и выписывали представления на демонтаж несанкционированной постройки. Владелец гаража не реагировал на обращения приставов, тогда вопрос с освобождением земли решили кардинально.

- Мужчина продолжал уклоняться от исполнения требований решения суда, тогда судебным приставом-исполнителем в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в ФССП по Самарской области.

На владельца незаконного гаража составили административный протокол, но все равно гараж в поставленные сроки не был снесен. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель привлек специализированную организацию, которая произвела снос незаконного строения. Теперь с должника будут взысканы еще и расходы за проведенные работы.