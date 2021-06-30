Стало известно, сколько жителей Самарской области сделали прививку от коронавируса

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время заседания регионального оперштаба в Самарской области рассказали, сколько граждан региона сделали прививку от коронавируса.

Сейчас в регионе 518 тысяч человек получили первый компонент прививки, из них 416 тысяч завершили вакцинацию.

Недавно в регион доставили 53,4 тысячи доз вакцин "Гам-КОВИД-Вак", а также 1,5 тысячи доз "КовиВак".

В последние дни в регионе возросло количество новых заболевших. Только за прошедшие сутки нашли еще 171-го заразившегося. Ранее сообщалось, что в Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы.