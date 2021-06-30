В одном из кафе в Кировском районе Самары зарезали посетителя

Мужчина убил обидчика одним ударом в грудь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве. Теперь местному жителю грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

Как стало известно, в ночь с 6 на 7 марта 2021 года компания друзей отдыхала в кафе «Монро» на улице Ташкентской. Под утро между посетителями завязалась драка, в ходе которой один из мужчин схватил нож и воткнул в грудь своему оппоненту. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.