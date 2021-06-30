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Общество30 июня 2021 18:02

Депутат Михаил Матвеев предложил правительству Самарской области купить теплоход, чтобы привлекать туристов

Депутат предложить назвать теплоход «Самара» и пустить в тур по Волге
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Туристические поездки по Волга на самарском теплоходе помогут повысить узнаваемость региона

Туристические поездки по Волга на самарском теплоходе помогут повысить узнаваемость региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев обозначил необходимость обеспечения водного сообщения внутри Самарско-Тольяттинской агломерации. Депутат предложил самарским властям купить теплоход, чтобы привлечь в Самару туристов.

- Предлагаю региональному правительству рассмотреть возможность приобретения нового современного теплохода. Туристические круизы на теплоходе «Самара» будут осуществляться вниз и вверх по Волге по городам Поволжья, тем самым привлекая туристов в наш регион, - предложил Михаил Матвеев.

В областной парламент были направлены рекомендации, которые предлагают обратиться в Федеральное агентство морского и речного транспорта России с просьбой разработать для регионов программы, которые помогут развивать внутренние водные пути и речной транспортный флот.