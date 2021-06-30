30 июня отмечается 50 лет со дня смерти космонавта Пацаева, в честь которого названа улица в Самарской области

В Рождествено стоит дом, где жили родители космонавта, а также в честь него названа главная улица села

Ровно 50 лет назад не стало Виктора Ивановича Пацаева - известного космонавта, героя Советского Союза и первого в мире астронома, который работал за пределами земной атмосферы. Виктор Пацаев трагически погиб в возрасте 38 лет, при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки ракеты «Союз-11». В честь знаменитого космонавта названа улица в селе Рождествено Самарской области.

Улица Пацаева в Рождествено – главная и самая длинная, когда-то на ней жили родители летчика-космонавта. Сейчас на доме висит памятная табличка с именем героя Советского Союза.

Виктор Иванович Пацаев работал в в конструкторском отделе антенно-фидерных устройств ОКБ-1 (КБ Королева). В 1968 году его приняли в отряд космонавтов, а уже в 1971 он совершил свой первый и, к сожалению, последний полет в качестве инженера-исследователя космического корабля «Союз-11».