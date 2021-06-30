Житель Самары пойдет под суд за зверское убийство 85-летней бабушки

Убийца ждет приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего местного жителя, который с особой жестокостью расправился с 85-летней пенсионеркой.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в квартире своей престарелой соседки, нанес ей не менее 30 ударов колюще-режущим и тупым предметом по голове, шее и туловищу и конечностям. По словам преступника, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений и конфликта. Женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» передано в районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.