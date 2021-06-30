В Самаре на Заводском шоссе почти лоб в лоб столкнулись КАМАЗ и трамвай

Движение трамваев парализовано Фото: Кадр видео

Вечером, 30 июня 2021 года, на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова произошло ДТП с участием КАМАЗа и трамвая. Как сообщают очевидцы с места событий, движение трамваев на участке парализовано.

- КАМАЗ ехал с большой скоростью. На пешеходном переходе стояли люди, они вовремя успели отскочить, - рассказывают очевидцы.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» пока не дали комментариев по факту ДТП. Свидетели аварии отмечают, что пострадавших нет.

Судя по опубликованным видео в социальных сетях, и грузовик, и трамвай получили серьезные повреждения. Большегруз почти лоб в лоб въехал в электротранспорт.