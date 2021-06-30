В Самарской области новоиспеченные студенты в сентябре получат по 10 тысяч рублей

Распоряжение уже дано профильным министерствам регионального правительства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидий в 10 тысяч рублей всем новоиспеченным студентам Самарской области. Пособия выпускникам инициировала «Единая Россия», а сейчас уже утверждён порядок получения денежной компенсации.

- Денежная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена, если они поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплату получат все успешно прошедшие вступительные экзамены, - отметил Дмитрий Азаров.

Профильные министерства Самарской области уже получили соответствующее распоряжение. В 2021 году из школ выпустились 13,5 тысяч самарских одиннадцатиклассников. Дополнительные «подъемные» станут еще одним стимулом остаться учиться и работать в родном регионе.