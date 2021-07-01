Выпускников-отличников поздравили в Кинеле

Александр Живайкин поздравил выпускников-отличников в Кинеле

В городе Кинель Самарской области поздравили выпускников-отличников. С поздравлениями к ним приехал руководитель фракции «Единая Россия» в самарской губернской думе Александр Живайкин.

В Кинеле чествовали лучших выпускников, ставших медалистами, а также набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Подарки получили 43 медалиста и пятеро учеников, получивших на экзаменах 100 баллов.

Руководитель фракции «Единой России» в областном парламенте выразил уверенность, что выпускники смогут уверенно начать взрослую жизнь.

- Вы гордость школы, города и гордость области! Ваши родители, ваши педагоги заложили крепкий фундамент для вашего будущего, - сказал Живайкин.