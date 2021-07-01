В Тольятти спасатели снимали с крыши двух девушек, которых там оставили кавалеры

В Тольятти ночью спасатели снимали с крыши двух девушек

Ночью в Тольятти спасатели снимали с крыши двух девушек, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Девушки оказались на крыше пятиэтажного дома на улице Индустриальной. Как они сами рассказали спасателям, на крышу они поднялись вместе с молодыми людьми. Но те в итоге оставили своих дам в одиночестве, а сами спускаться они побоялись.

Прибывшим спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Как сообщил Андрей Дербенев, после спасения девушки отправились рассказывать историю о романтическом вечере в полицию.