Дмитрий Азаров проверил, как идет строительство нового COVID-госпиталя в Самаре

В Тольятти также завершается строительство COVID-госпиталя

Губернатор Самарской области посетил новый модульный инфекционный корпус для больных коронавирусной инфекцией, который стоят на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Стартовала стройка по поручению Дмитрия Азарова в декабре 2020 года, а первых пациентов здесь рассчитывают принять уже в августе.

Госпиталь рассчитан на 70 коек, из которых десять – реанимационные. Ко всем подведён кислород. Также, проектом предусмотрено два спецблока с отдельными выходами для пациентов с особо опасными инфекциями.

Каркас здание построили с применением передовых технологий. Корпус автономен, энергоэффективен и прочный. Внутреннее оснащение также соответствует современным требованиям медицины. Так, здесь уже устроено вентиляционное оборудование со сложными бактерицидными фильтрами. В модуле для КТ-исследований - рентгенозащитные окна и двери, а в стены вмонтированы свинцовые панели.Идет монтаж компьютерного томографа Optima. Это, кстати, уже пятый КТ в больнице Середавина.

В новом COVID-госпитале будут помогать тяжёлым пациентам, которым необходим мультидисциплинарный подход.

Здание уже передано медикам. К 20 июля COVID-госпиталь полностью оснастят. В эти же сроки завершат строительство и нового отделение в Тольяттинской городской больнице №5.

- Два ведущих COVID-госпиталя региона получают новые инфекционные корпуса на 70 коек. Это укрепит нашу систему здравоохранения в преддверии возможного негативного сценария распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнул глава региона. – Но, идеальный сценарий, чтобы эти корпуса пустовали. Прививаться лучше, чем болеть – всем это хорошо известно. И я рассчитываю, что темпы вакцинации, которые мы набрали, будут продолжены. Это будет главной защитой всех жителей Самарской области. Тем не менее, мы будем готовиться к худшему сценарию.