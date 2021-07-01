В Самаре за сутки 55 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 192 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев в Самаре, где 55 заболевших. Далее в списке Тольятти, где 37 новых случаев и Красноярский район (16).

За сутки 13 смертельных случаев. Умерли восемь мужчин в возрасте от 59-ти до 82-х лет, а также пять женщин, самой младшей из которых было 34 года.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самаркой области заразились 67 787 человек, из которых выздоровели 64 627. Умерли 2 292.