В Самаре открыли вертолетную площадку 1 июля: показываем, как изменилось любимое самарцами место

С 1 июля "вертолётку" открыли для посещения. Фото: instagram.com/zemnoiputnik

Самарский фотограф под ником «Земной путник» одним из первых побывал на обновленной вертолетной площадке в поселке управленческий и показал, как изменилось одно из знаковых мест в Самаре. С 1 июля 2021 года обновленная «вертолётка» будет открыта для посетителей.

Площадка стала намного больше Фото: instagram.com/zemnoiputnik

Реконструировать вертолетную площадку начали в 2020 году. В основу концепции вошло создание идеального место для отдыха жителей и гостей Самары, где оборудованы пешеходные зоны, смотровые площадки, а также детские комплексы и зоны отдыха. Работы по благоустройству вертолетной площадки проходили в рамках государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 — 2022 годы».

Пешеходная зона совместила для вида материала - камень и дерево Фото: instagram.com/zemnoiputnik

Сейчас «вертолётку» совершенно нельзя узнать, от былого места с каменными подпорками и разбитым асфальтом не осталось ни следа. Красивые и ухоженные тропинки из плитки и дерева дополняют подпорки из белого камня. Кроме того появились комфортные зоны отдыха, а сама «вертолётка» увеличилась в размерах. Одно только осталось неизменным – это шикарный вид на волгу и Жигулевские горы.

Есть зоны отдыха с шезлонгами Фото: instagram.com/zemnoiputnik

Детский комплекс на вертолетной площадке Фото: instagram.com/zemnoiputnik