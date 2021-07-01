В Самаре директор магазина попыталась дать полицейскому 25 тысяч рублей в качестве взятки

В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемую в даче взятки полицейскому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 61-летней женщины, которая пыталась дать взятку полицейскому за не проведение проверки и не привлечение к административной ответственности.

По материалам дела следует, что руководитель одной из организаций розничной продажи попыталась дать оперуполномоченному 25 тысяч рублей в качестве взятки. Полицейский отказался от денежного вознаграждения и доложил об этом вышестоящему руководителю.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. По части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки» женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.