В Самаре налоговый инспектор получил 17 тысяч рублей за внесение в налоговую базу недостоверных данных

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы, которого подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в прошлом году заместитель начальника отдела камеральных проверок получил 17 тысяч рублей за внесение в автоматизированную информационную систему «Налог» сведений по уменьшению суммы транспортного налога, начисленного физическому лицу, либо об отсутствии у указанного лица задолженности по транспортному налогу.

В настоящее время расследование уголовного дела с оперативным сопровождением сотрудников ГУ МВД продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Налоговику может грозить наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.