В Самаре до 2025 года планируют построить 6 новых школ и 11 детских садов

Детские сады и школы построят при наличии финансирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось совместное заседание комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодёжной политике, туризму, физкультуре и спорту гордумы Самара и депутатского объединения «Единая Россия». Чиновники обсудили планы по развитию системы образования в городе до 2025 года. Помимо ремонта и поставки современного оборудования в образовательные учреждения Самары, власти обсудили проекты строительства новых школ в городе.

Так, при наличии финансирования, планируется построить шесть новых школ по следующим адресам:

- Школа на ул. Николая Панова;

- Школа в мкр. «Крутые Ключи»;

- Школа в районе завода им. Масленникова;

- Школа в мкр. «Волгарь»;

- Школа в квартале № 766 в Кировском районе;

- Школа в мкр. «Амград».

Кроме того, есть планы также по строительству новых детских садов на ул. Юрия Павлова 10б, на ул. Воронежская/пр-т. Кирова, в посёлке братьев Кузнецовых, на ул. Калинина, 4а, на ул. Гончарова,1, а также три сада в могут появиться в Волгаре, два дошкольных учреждения на территории застройки ЗИМ и еще один детский сад в микрорайоне «Амград».