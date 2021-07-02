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Происшествия2 июля 2021 12:01

Жителя Сызрани, который изнасиловал и убил 13-летнюю девочку, нашли спустя 20 лет

В 2020 году была проведена судебная экспертиза и установлен генотип лица, совершившего преступление
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Насильник больше 20 лет скрывался от правосудия

Насильник больше 20 лет скрывался от правосудия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СКР по Ульяновской области завершили расследование уголовного дела, которое было заведено в 1999 году. Более 20 лет назад в лесном массиве рядом со станцией Рябина Радищевского района была изнасилована и убита 13-летняя девочка. В 2020 году, благодаря проведенной судмедэкспертизе, был выявлен генотип человека, который причастен к данному преступлению.

- Подозреваемым оказался 59-летний житель Сызрани, который отбывал наказание в виде длительного лишения свободы за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений против личности, - рассказали в СУ СКР по Ульяновской области.

По версии следствия, 12 августа 1999 года обвиняемый, будучи осведомлен о возрасте девушки, изнасиловал ее в лесном массиве, а после чего, желая скрыть совершенное им преступление, мужчина решил убить потерпевшую. Пьяный сызранец закрыл ребенку рот и нос и держал до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни.

В настоящее время обвиняемый свою вину отрицает, но следствие опровергло его выдвигаемое алиби. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.