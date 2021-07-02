«КП-Самара» привилась от коронавируса

Ведущий на радио «КП-Самара» Егор Злыгостьев делает прививку. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Сотрудники «Комсомольской правды – Самара» привились от коронавируса. В пятницу, 2 июля, в гости в редакцию приехали врачи Самарской городской больницы №4 и вакцинировали сотрудников «КП-Самара» первым компонентом «Спутника V».

- Как ощущения? Побаливает место укола. Врачи сказали, что завтра может подняться температура, но это и не страшно: других побочных эффектов нет, а по сравнению с коронавирусом – это мелочи, - поделился впечатлениями ведущий радио «КП-Самара» Егор Злыгостьев.

Благодарим за возможность сделать прививку Министерство здравоохранения Самарской области, руководство и сотрудников ГБУЗ СО «Самарская городская больница №4», а также лично сотрудниц четвертой горбольницы врача Юлию Инякину и медсестру Айгуль Гимаеву.