В Самаре Волга прогрелась до рекордных показателей

Температура воды в Волге побила все рекорды последних лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Начальник отдела гидрологических прогнозов Приволжского УГМС сообщила, что в период с 26 июня по 2 июля в Самарской области были перекрыты абсолютные значения максимумов температуры воды на Куйбышевском водохранилище и Саратовском водохранилище.

Согласно предоставленным данным, температура воды в Тольятти повысилась на 0,2-2,9 градуса выше нормы, а в Самаре последний рекорд был перекрыт повышением температуры на 0,2-0,6 градуса.

По данным Росгидромет ФГБУ «Приволжское УГМС», 2 июля 2021 года температура воды в Волге у Самары составляет +22,1 градуса.