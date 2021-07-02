В Самаре будут судить мужчину, привлекшего к продаже наркотиков несовершеннолетнюю супругу

В Самаре будут судить мужчину, привлекшего несовершеннолетнюю к продаже наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить молодого мужчину, который привлек к продаже наркотиков свою несовершеннолетнюю супругу. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось в ходе следствия, в 2020-м году 26-летний уроженец Ульяновской области, проживающий в Самаре, вместе со своей знакомой с помощью угроз заставил свою супругу 2003 года рождения участвовать в сбыте наркотиков.

Как стало известно, в 2010-м году обвиняемые также занимались продажей наркотиков, причем расплачивались с ними криптовалютой.

Обвиняемые были задержаны на квартире в Самаре, где занимались фасовкой наркотиков МДМА. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, а также легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления.