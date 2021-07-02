Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 17:19

"ЭкоСтройРесурс" оштрафовали за завышение цен для медклиник

Цены оказались завышены в 12 раз
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре ргеоператора по вывозу отходов оштрафовали на 1 млн рублей

В Самаре ргеоператора по вывозу отходов оштрафовали на 1 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре регионального оператора по вывозу мусора компанию "ЭкоСтройРесурс" оштрафовали за завышенные цены для медклиник. Об этом сообщили в УФАС по Самарской области.

По данным управления, при расчете ежемесячной платы за вывоз отходов из нескольких клиник учитывалось количество их посетителей за год, предшествующий оказанию услуги. При этом, отмечают в ведомстве, стоит брать в расчет количество посетителей за месяц.

В результате цены оказались завышены в 12 раз. Антимонопольная служба оштрафовала регоператора на 1 млн рублей.