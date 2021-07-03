У "Ласточки" Самара - Жигулевское море появятся еще три остановки

У "Ласточки" стало больше остановок

С 5 июля на маршруте скоростного пассажирского поезда "Ласточка", который связал Самару и Жигулевское море, появятся еще три новые остановки. В черте города можно будет сесть на электричку на станции Стахановская. Также уехать смогут жители поселков Новосемейкино и Прибрежного.

- С 5 июля электричка будет делать остановки на следующих промежуточных станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Задельная, - сообщают в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Напомним, что курсировать между Самарой и Жигулевским море поезд стал не так давно, но его уже оценили жители области. От начальной до конечной станции электричка доезжает за 1 час 25 минут. Билет стоит 199 рублей. Маршрут позволяет быстро добраться до места назначения, миновав пробки.