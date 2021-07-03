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Общество3 июля 2021 9:42

В Самаре предложили продавать воду на набережной без "пляжных наценок"

Депутаты считают, что люди не должны переплачивать за воду в сильную жару
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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От сильной жары самарцы спасаются на пляжах

От сильной жары самарцы спасаются на пляжах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты городской думы в Самаре предложили продавать воду на набережной без "пляжных наценок".

В городе долгое время стояла жаркая погода с температурой воздуха более 35 градусов тепла. В таких условиях люди должны иметь возможность приобрести воду на пляже по доступным ценам, считают депутаты.

Кроме того, возможно появление на пляжах пунктов продаж питьевой воды по бюджетной стоимости. Депутаты считают, что в таком случае отдыхающим не придется брать на пляж большое количество бутылок или экономить на воде в жару.