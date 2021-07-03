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Происшествия3 июля 2021 13:39

Легковушка столкнулась с грузовиком в Самарской области, один человек погиб

Авария произошла в Красноярском районе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском районе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском районе. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 3 июля, в Красноярском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой мужчина.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 11:30 на 1051 км легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

В результате аварии легковушка оказалась сильно разбита. Находившийся там 31-летний пассажир скончался.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают проезд на участке дороги, где произошла авария, а также выясняют причины произошедшего.