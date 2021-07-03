Видеоблогер показал, как строят новый причал в Самаре

В Самаре строят новый причал. Фото - скриншот

Видеоблогер Евгений Щекин на своем YouTube-канале разместил видео, на котором показал, как строится причал в Самаре в районе Комсомольского спуска.

Новый причал строят около действующего Речного вокзала. Работы начались там еще в прошлом году. Предполагается, что закончить их должны в 2023-м году.

Пользователи в комментариях считают, что конструкция получается слишком неказистой, предлагая создавать более легкие, "воздушные" варианты. Другие отвечают, что подобная конструкция делается с учетом того, что зимой река покрыта льдом, а весной сильно разливается, поэтому и конструкция должна быть прочной.