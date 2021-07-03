В Самаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Самаре легковушка столкнулась с микроавтобусом. Фото - прокуратура Самарской области

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и микроавтобусом в Самаре. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в субботу, 3 июля, в Кировском районе. Легковой автомобиль врезался в микроавтобус, следующий по маршруту №203, который ехал впереди. В маршрутке в тот момент находилось 12 человек, четверым из них понадобилась помощь.

Также пострадали водитель и три пассажира легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции. Также проверку по факту случившегося проводит прокуратура.